Cuadrado, acquisto su richiesta di Inzaghi. Lacuna colmata – TS

Juan Cuadrado potrebbe essere il quinto acquisto della campagna di mercato nerazzurra. L’Inter ha puntato il colombiano, già ci sono gli accordi e Simone Inzaghi sarà accontentato.

DRIBBLING – All’Inter serviva un esterno in grado di dribblare l’uomo, Cuadrado era l’uomo perfetto per questo. La dirigenza ha individuato nel colombiano ex Juventus l’alternativa a Denzel Dumfries, tutto fisico e velocità. Il giocatore guadagnerà 2.5 milioni di euro con un contratto di appena un anno, nei prossimi giorni visite mediche e domenica la partenza con gli altri verso il Giappone. Il club meneghino colma la lacuna lasciata da Raoul Bellanova e non intacca il tesorino da André Onana destinato all’attacco. I ricordi per Juan non sono positivi, l’ultimo scontro con Samir Handanovic il 4 aprile è costato tre giornate di squalifica in Coppa Italia al colombiano. L’accoglienza non sarà calda, ma l’Inter ha voluto solamente soddisfare l’esplicita richiesta di Simone Inzaghi, che aveva bisogno di uno come il giocatore ex bianconero. Nessuna vendetta quindi dopo il caso Romelu Lukaku.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino