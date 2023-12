Cuadrado out, l’Inter corre ai ripari ma serve un tesoretto: 2 strade! − CdS

Juan Cuadrado dovrà operarsi e dunque resterà fuori almeno 3-4 mesi con rientro previsto in primavera. L’Inter è costretta ad andare sul mercato. Ma prima servirà crearsi un budget.

TESORETTO − Di comune accordo con l’Inter, Cuadrado si opererà. Il colombiano, classe 1988, volerà in Finlandia dal professor Lasse Lempainen, per rimettere in sesto il tendine d’Achille. Il suo ritorno ai campi è previsto per la primavera. Dunque, l’Inter è obbligata ad andare sul mercato. A confermarlo anche lo stesso DS Piero Ausilio. Ma, prima di far ciò, il club dovrà generare un tesoretto. Due le strade percorribili: una porta a Stefano Sensi, l’altra a un giovane da “sacrificare” tra quelli in prestito. Tra i papabili Gaetano Oristanio del Cagliari e Valentin Carboni, ad oggi in forza al Monza.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia