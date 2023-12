Cuadrado non al 100%, Inter prende coscienza: una decisione! – Sky

Cuadrado sta convivendo con un problema al tendine che non gli permette di dare il 100% come si è visto con la Real Sociedad. Secondo le ultime di Paventi, intervenuto nel corso della diretta di Sky Sport, l’Inter starebbe pensando di intervenire sul mercato

PRESA DI COSCIENZA – Juan Cuadrado è tornato a disposizione di Simone Inzaghi ma le sue condizioni fisiche non gli permettono di dare il 100%. Con l’assenza di Denzel Dumfries e il colombiano a mezzo servizio, l’Inter si è resa conto di dover intervenire sul mercato. Andrea Paventi fa il punto della situazione: «Cuadrado si sta sacrificando ma è chiaro che non possa dare molto, conosciamo il suo problema al tendine ed è probabile che la società possa tornare sul mercato. È chiaro che non può farcela, l’Inter si è resa conto che se manca Dumfries in quella zona di campo va un po’ in difficoltà. A gennaio non sono semplici le operazioni di mercato ma comunque la società dovrà provarci».