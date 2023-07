Cuadrado, l’Inter media e la Curva Nord si placa. Ma non finisce qui! – TS

I tifosi dell’Inter fanno fatica ad accettare l’arrivo di Cuadrado. La Curva Nord, spiega TuttoSport, ha deposto le armi ma ha ancora un conto in sospeso con l’ex Juventus.

COMPROMESSO – La notizia dell’arrivo all’Inter di Juan Cuadrado ha, legittimamente, destabilizzato gli animi dei tifosi. Fra il popolo nerazzurro e l’ormai ex esterno della Juventus non corre, da sempre, buon sangue. Neanche l’averlo portato a Milano per soli 2,5 milioni di euro e la sua esperienza utilissima alla causa ha potuto placare la furia nerazzurra. Ieri sera, infatti, un centinaio di appartenenti alla Curva Nord si sono presentati all’esterno della sede dell’Inter, armati di uno striscione, per protestare al “folle” gesto della dirigenza. Un funzionario della società Inter è, poi, riuscito a mediare con gli ultrà, che non sono neanche arrivati ad esporre quanto preparato. La rovente questione si è, dunque, sopita, ma solo in parte. Si è giunti, infatti, ad un compromesso: parlare direttamente con l’interessato Cuadrado. Prima dell’inizio del campionato, spiega TuttoSport, la Curva Nord incontrerà il giocatore per indottrinarlo bene sui valori dell’Inter, totalmente diversi da quelli bianconeri e a lui evidentemente sconosciuti. Con l’avviso, ovviamente, che dovrà impegnarsi sul campo, e con sudore, per guadagnarsi la fiducia e il rispetto di tutto il mondo nerazzurro.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino