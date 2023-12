Cuadrado fuori a lungo, l’Inter a gennaio ha un primo nome ‒ TS

A seguito della notizia riguardo l’operazione di Cuadrado, che lo terrà ai box per diversi mesi, l’Inter sarà costretta a intervenire sul mercato di gennaio. C’è già un nome prioritario, stando a quanto riporta Tuttosport.

SOSTITUTO DA TROVARE – Ormai è nota e (quasi) ufficiale la notizia dell’operazione di Juan Guillermo Cuadrado: l’Inter dovrà quindi intervenire con velocità nel mercato invernale per trovarne un sostituto adatto. L’esterno colombiano, a inizio stagione, avrebbe dovuto garantire una vera e propria ‘staffetta’ con Denzel Dumfries. Adesso la dirigenza, con Piero Ausilio e Beppe Marotta, dovrà cercare il sostituto adatto nel mercato di gennaio. Stando alle parole del direttore sportivo nerazzurro, della serata di ieri, un rinforzo arriverà malgrado la volontà di non modificare troppo la rosa durante la sessione di calciomercato invernale. Il nome più caldo per sostituire Cuadrado sembra essere quello di Tajon Buchanan. Da considerare due fattori su tutti: il primo è che senza cessioni non ci sarà budget; il secondo è che il calciatore è di proprietà del Club Brugge, quindi lo venderà soltanto a prezzi non modesti. L’Inter punta al prestito con diritto di riscatto, facendo forza sulla scadenza del contratto 2025 per l’esterno canadese.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino