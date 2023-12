Cuadrado domani si opera! E l’Inter riceve assist dal Bruges – TS

Un mercato di gennaio complicato per l’Inter e per Simone Inzaghi. La proprietà – ricorda Tuttosport – ha chiuso i rubinetti economici a Marotta e ad Ausilio, da qui l’idea di tenere alti i riflettori anche sui dettagli. E occhio a Tajon Buchanan del Bruges. Domani si opera Cuadrado.

LAVORO – A pochi giorni dall’inizio della sessione invernale di calciomercato, l’Inter si ritrova con alcuni problemi da definire e con le casse senza soldi. Proprio a causa di questo intoppo, Marotta e Ausilio lavorano a stretto contatto con gli operatori di mercato per provare ad agguantare l’offerta giusta a basso prezzo. Come raccolto da Tuttosport infatti, l’Inter sta attenta anche ai dettagli. Stiamo parlando di Tajon Buchanan. Il classe ’99, nelle ultime due gare giocate con il Bruges tra Conference League e campionato belga, è rimasto seduto in panchina. L’idea è quella di sfruttare il contratto in scadenza nel 2025 e strappare ai belga un’operazione in stile Gosens. Quindi portarlo a Milano con un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni facilmente realizzabili. Questa l’unica opzione percorribile dall’Inter che si ritrova a dover andare sul mercato a causa dell’operazione al tendine d’Achille di Cuadrado, che domani sarà a Turku in Finlandia dal professor Lempainen.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino