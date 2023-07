Cuadrado, il costo a bilancio per l’Inter. Risparmio sulla destra – CF

L’Inter è riuscita a risparmiare anche sulla fascia destra. Il non riscatto di Raoul Bellanova e l’acquisto di Juan Cuadrado è stato vantaggioso, il costo a bilancio calcolato da CalcioeFinanza.

OPERAZIONE – Raoul Bellanova non riscattato a 7 milioni, acquistato Juan Cuadrado a zero. Il colombiano non ha rinnovato con la Juventus a 1.5 milioni, ne guadagnerà all’Inter 2.5. Nonostante questo l’operazione in casa nerazzurra porta vantaggi. Lo stipendio di Cuadrado a lordo sale a 4.63 milioni per il bilancio, Bellanova l’anno passato è costato invece 5.66 tra i soldi del prestito dati al Cagliari e l’ingaggio. Risparmio notevole per la società meneghina, che in più ha trovato il sostituto di Denzel Dumfries e l’uomo ideale per il 3-5-2 di Simone Inzaghi.

Fonte: calcioefinanza.it