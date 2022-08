Cristiano Ronaldo proposto a Inter! Destinazione a lui gradita: il retroscena – CdS

Cristiano Ronaldo è stato proposto in Italia per quello che sarebbe stato un clamoroso ritorno. Inter e Milan sullo sfondo, e la voglia del portoghese di rilanciarsi in ambito europeo. Di seguito il retroscena svelato dal Corriere dello Sport questa mattina in edicola.

CLAMOROSA INDISCREZIONE – Cristiano Ronaldo nelle scorse settimane è stato un’opportunità per Inter e Milan. Tra fine giugno e inizio luglio, difatti, l’attaccante portoghese è stato proposto da Jorge Mendes perché desideroso di tornare a giocare in UEFA Champions League. Milano destinazione gradita dal calciatore anche per la città dove avrebbe vissuto, indipendentemente dai colori che avrebbe indossato. Tentativo, però, svanito subito nel nulla a causa – ovviamente -, del suo ingaggio fin troppo elevato. Ventiquattro milioni che, essendo andato via dall’Italia nell’agosto scorso e non avendo conservato da noi la residenza, non sarebbe rientrato nei benefici del Decreto Crescita. Insomma, sarebbero serviti circa quarantacinque milioni lordi per pagare il suo ingaggio. Troppi non solo per Inter e Milan, ma anche per tutte le altre big europee che hanno declinato l’offerta. Squadre del calibro di Bayern Monaco, Chelsea, PSG, Atletico Madrid e Real Madrid. Ora il numero 7 valuta la possibilità di tornare a giocare in patria, allo Sporting Lisbona.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti