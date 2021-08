Cristiano Ronaldo non vuole più giocare nella Juventus! Va su due (ex?) obiettivi Inter

Cristiano Ronaldo ha deciso: non vuole più giocare con la maglia della Juventus. La notizia la dà Gianluca Di Marzio, durante “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, riducendo però le voci su un ritorno in Serie A dell’ex Inter Icardi (vedi articolo).

SE NE VA – Gianluca Di Marzio annuncia: «Cristiano Ronaldo non vuole più giocare nella Juventus. Chi al posto di Cristiano Ronaldo nella Juventus? La prima scelta sarebbe stato Gabriel Jesus, ma Pep Guardiola non ha dato il via libera per la cessione. Un tentativo è stato fatto per Mauro Icardi, ma senza grandi risultati perché sembra che Icardi voglia rimanere al PSG. Soprattutto nel caso in cui il Real Madrid dovesse prendere Kylian Mbappé, che con un ulteriore rilancio dovrebbe veramente andare (vedi articolo). Oggi si è parlato con Mino Raiola del possibile ritorno di Moise Kean, io però aggiungo anche il nome di Gianluca Scamacca». Per questi due, soprattutto l’ultimo, si è spesso parlato dell’Inter di recente (vedi articolo) ma la pista sta sfumando dopo l’arrivo di Joaquin Correa.