Cristiano Ronaldo Jr nel mirino dell’Inter? Avanza un’ipotesi

Cristiano Ronaldo Jr ha attirato su di sé l’interesse di tante big del calcio europeo grazie alle sue prestazioni in questa stagione: tra di esse anche l’Inter, secondo quanto affermato in Croazia.

LA NOTIZIA – Cristiano Ronaldo Jr non è un nome banale, così come non lo sono le sue giocate sul rettangolo di gioco. L’Inter ne è consapevole, tanto da aver iniziato a studiare il suo dossier per sondare il terreno in vista del futuro. A riportarlo è il quotidiano croato Sportske Novosti, che ha indicato la società nerazzurra tra quelle interessate al calciatore classe 2010. In Italia, i meneghini non sono i soli a guardare con attenzione al suo profilo: anche la Juventus e l’Atalanta, infatti, lo osservano con interesse.

Cristiano Ronaldo Jr sul taccuino dell’Inter. Ma una è la squadra ‘favorita’

LO SCENARIO – L’Inter non è al momento in pole per assicurarsi le prestazioni del figlio d’arte. Il Manchester United, infatti, rappresenta la squadra che si è mossa con più convinzione per provare ad acquistare Cristiano Ronaldo Jr. nei prossimi mesi. A confermarlo è il The Sun, che ha fatto riferimento alla presenza di osservatori del Club inglese in occasione del match che il classe 2010 ha disputato con il Portogallo U-15 contro il Giappone nella giornata di ieri, martedì 13 maggio. I nerazzurri restano interessati a CR7 Jr, pur nella consapevolezza della possibilità che i Red Devils chiudano i discorsi nel breve termine per l’ingaggio del talento portoghese.