Criscitiello: «Lookman? Percassi non abbassa! ‘Ultimatum’ a Marotta»

Criscitiello si esprime sulla trattativa per Ademola Lookman. I Percassi non abbassano la loro richiesta e hanno dato a Marotta una sorta di ultimatum.

ANCORA STALLO – Situazione ancora tutta definire quella legata ad Ademola Lookman. Altra giornata senza accordo quella di oggi tra la Beneamata e la Dea. A confermarlo il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello. Il suo aggiornamento direttamente su X: «Inter-Atalanta, ancora una giornata senza intesa per Lookman. Percassi non abbassa. 50 (se bastano) altrimenti l’affare non si farà. Marotta deve decidere entro lunedì se rilanciare o meno». Bisogna dunque aspettare. Ma occhio anche alla giornata di domani. Come già più volte ribadito, l’intenzione dell’Inter non è quella di prolungarsi oltre. Domani, venerdì 1°agosto, non sarà una giornata banale. A proposito del nigeriano, si è espresso pure il nuovo acquisto orobico Sulemana (vedi articolo).