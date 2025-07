Criscitiello sicuro: «Inter non prende scarpino di Lookman a 35 milioni!»

Michele Criscitiello si è espresso in merito all’affare Ademola Lookman per l’Inter. Dal suo punto di vista vi è una certezza sulla postura che i bergamaschi manterranno nell’arco della trattativa.

IL RAGIONAMENTO – Michele Criscitiello si è pronunciato con certezza sul possibile approdo di Ademola Lookman all’Inter. Di seguito le sue parole a Sportitalia: «L’Atalanta non ha bisogno di soldi, se i procuratori di Lookman lo stanno proponendo a 35 milioni stanno facendo i conti senza l’oste. Senza i 52-53 milioni, l’attaccante nigeriano non lo cedono. L’Inter non prende neanche lo scarpino di Lookman, a 35 milioni».

Criscitiello sulle possibili strategie dell’Inter sul fronte Lookman

LA CONVINZIONE – Criscitiello ha poi proseguito: «Se prendi Lookman e lo fai rientrare in un parco di 4-5 attaccanti, ti dico tutta la vita ‘sì’. Se, invece, hai la testa sulla cessione di Thuram, allora dico ‘no’. Io credo che Lookman sarà ceduto, ma di sicuro alle condizioni dell’Atalanta».