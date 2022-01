Criscitiello: «Inter, scambio per Vecino e niente più. Opziona dal Sassuolo»

Oggi comincia ufficialmente la sessione di mercato e per Criscitiello l’Inter farà poco in questo mese di gennaio. Il giornalista, da TuttoMercatoWeb, indica in Vecino l’unico giocatore che può portare a qualcosa di concreto, mentre col Sassuolo si proverà a imbastire l’operazione per la prossima stagione.

POCO DA SISTEMARE – “L’Inter ha poco da fare: uno scambio per Matias Vecino ma niente di più. Giuseppe Marotta pensa più che altro a opzionare con Giovanni Carnevali il doppio colpo dal Sassuolo. Gianluca Scamacca e Davide Frattesi ma è roba per l’estate 2022. Alexis Sanchez resta. Simone Inzaghi ha sistemato subito la squadra e oggi intervenire sul mercato avrebbe poco senso. Bisogna continuare sul lavoro dei rinnovi perché quello non è poi così scontato”.

Fonte: tuttomercatoweb.com – Michele Criscitiello