Criscitiello: “Inter forte su Musso, potrebbe fare un’accoppiata. Prezzo…”

Criscitiello è dell’idea che l’Inter farà un’offerta per Musso. Il giornalista, nel corso di “Sportitalia Mercato”, è arrivato a ipotizzare una doppia offerta dei nerazzurri per due giocatori dell’Udinese, non soltanto il portiere argentino. C’è però da superare una resistenza.

DUE NEL MIRINO – Michele Criscitiello ipotizza scenari di mercato: «L’Inter è forte su Juan Musso. Potrebbe fare un’accoppiata, ovviamente in una trattativa potenziale con l’Udinese, anche per Rodrigo de Paul. Entrambi hanno un valore singolo di trenta milioni di euro, sarebbe un valore complessivo di sessanta milioni che l’Inter si può permettere. Musso però dovrebbe in teoria accettare un anno da vice (di Samir Handanovic, ndr), cosa che in questo momento ovviamente non gradisce perché vuole andare a giocare subito in una grande».