Cremonese, nuovo acquisto pronto per l’Inter: domani le visite – Sky

Dopo la sconfitta contro la Lazio, è già tempo in casa Inter di pensare alla prossima partita, ovvero quella di martedì contro la Cremonese. Squadra che a breve ufficializzerà un nuovo acquisto, come riportato a Sky Sport da Gianluca Di Marzio.

PRONTO PER L’INTER – La Cremonese si rinforza in attacco, con un nuovo arrivo in vista della sfida di martedì contro i nerazzurri. Come riporta Gianluca Di Marzio, si tratta di Felix Afena Gyan, in arrivo dalla Roma. Il giocatore è già arrivato questa sera a Linate e le visite mediche sono previste per domani. Con il debutto atteso già per la gara di San Siro.