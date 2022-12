Cragno, Inter molto interessata ma non l’unica: un inserimento – TS

Come è ormai noto l’Inter è alla ricerca di portiere da affiancare a Onana in caso di un mancato rinnovo di Handanovic. Tra i nomi sondati dai nerazzurri c’è anche quello di Cragno, sul quale però secondo Tuttosport è piombato anche il Milan in cerca di un vice Maignan.

DERBY DI MERCATO − L’Inter continua a sondare il mercato in cerca di un portiere da affiancare all’ormai titolare André Onana. Samir Handanovic è in scadenza di contratto a fine stagione, ma il suo rinnovo è tutt’altro che certo. Per questo la dirigenza nerazzurra ha già individuato diversi profili in sostituzione dello sloveno. Uno di questi è Alessio Cragno, attuale portiere del Monza in prestito con obbligo di riscatto dal Cagliari (vedi articolo). Secondo quanto riportato da Tuttosport, sul portiere italiano c’è però anche l’interesse del Milan. I rossoneri sono alla ricerca di un vice di Mike Maignan, che sta avendo grossi problemi a recuperare dall’infortunio occorsogli diversi mesi fa (vedi articolo). Per entrambe le squadre di Milano quella di Cragno non è però l’unica soluzione, visto che in caso di salvezza il Monza avrebbe l’obbligo di riscattare l’estremo difensore. Ciò andrebbe a complicare un’eventuale trattativa per il suo cartellino e per questo sia Inter sia Milan valutano anche altri profili.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini