Cragno come post Handanovic all’Inter? Cosa filtra in casa Monza! − SI

NO OFFERTE − Alessio Cragno fa parte della lista di quei portieri in cerca di sistemazione. Al Monza non ha mai trovato spazio e minutaggio, scavalcato dall’ex nerazzurro Michele Di Gregorio. L’ex giocatore del Cagliari è alla ricerca di un nuovo club per potersi esprimere al meglio. L’Inter lo aveva messo tra i preferiti come possibile vice André Onana. Samir Handanovic, infatti, è in scadenza di contratto e potrebbe non rinnovare. Come riferisce Sportitalia, al momento però non sarebbero arrivate offerte al club brianzolo.