Coutinho può diventare l’acconto per Lautaro Martinez – TS

“Tuttosport” scrive che l’Inter potrebbe rimandare di un anno la cessione di Lautaro Martinez e avere Coutinho come acconto.

COU A PARTE – L’Inter piuttosto che accettare uno scambio tra Lautaro Martinez e Coutinho potrebbe rilanciare nel tentativo di tenere svincolato il brasiliano dall’affare legato all cessione del Toro. Anche perché questi rientrerà dal presito al Bayern e, per la sua valutazione (90 milioni), non potrà che essere nuovamente prestato. Coutinho, oltre all’Inter, guarda alla Premier (dove ha fatto benissimo negli anni al Liverpool) però – in un mercato dove i big potrebbero anche essere destinati a non muoversi – potrebbe essere tra i pochi “giocatori top” trasferibili. E il Barcellona, dovendo scegliere, magari preferirebbe dirottarlo all’Inter come “anticipo” dell’affare Martinez.

ACCONTO PER MARTINEZ – Perché, c’è da scommetterci, Lautaro alla fine giocherà con Messi (suo primo sponsor e, non a caso, primo nome in assoluto nella lista del club, anche davanti a Neymar), però il matrimonio potrebbe essere rimandato – visto lo scenario mondiale – di un anno. E avere come pegno per rispettare il patto il prestito di Coutinho, non sarebbe affatto male per Beppe Marotta, considerato che l’Inter mollerà Alexis Sanchez e avrà comunque bisogno di un giocatore da quelle caratteristiche per avere una variazione sul tema al tandem Lukaku-Martinez.