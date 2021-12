Coutinho, mossa Inter per il brasiliano. Occhio però alla Premier League

Coutinho sarebbe uno dei giocatori che non rientrano nei piani di Xavi, allenatore del Barcellona: anche l’Inter sul brasiliano.

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, Mateu Alemany, direttore sportivo del Barcellona, ha stilato un piano d’azione immediato per la sessione di mercato invernale, ormai alle porte. Il primo passo sarebbe relativo alle uscite. Una di queste riguarderebbe Coutinho, uno dei giocatori che non rientrano nei piani di Xavi. Il brasiliano avrebbe mercato in Premier League. I suoi agenti gestiscono gli interessi dì Liverpool, Everton e Newcastle. Si attende che qualche società faccia il passo definitivo. In Serie A invece si sarebbe mossa l’Inter, ex squadra del calciatore.

Fonte: MundoDeportivo.com – Gabriel Sans