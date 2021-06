Coutinho, Inter-bis? Formula vantaggiosa, ma un grande ostacolo

Per Philippe Coutinho potrebbe profilarsi un ritorno all’Inter. Il brasiliano, ceduto al Liverpool nel 2013, non ha avuto grande fortuna dopo il suo passaggio al Barcellona. I catalani avrebbero proposto il giocatore ai nerazzurri con un vantaggioso prestito con diritto di riscatto. Il problema, però, resta il pesante ingaggio del giocatore.

RITORNO? – Philippe Coutinho potrebbe tornare all’Inter (vedi articolo). Mai come in questo caso, però, il condizionale è d’obbligo. Perché se la formula con cui il Barcellona lo darebbe ai nerazzurri è vantaggiosa (prestito con diritto di riscatto), il grande problema è il pesante ingaggio che il giocatore si porterebbe a Milano. Ovvero 8 milioni e mezzo netti a stagione. Motivo per cui i blaugrana sarebbero disposti a lasciarlo partire in prestito, pur di alleggerire il monte ingaggi. Obiettivo, però, che anche in casa Inter ha la priorità. Per poter proseguire con i discorsi, sarebbe dunque fondamentale un taglio dello stipendio da parte del giocatore stesso o un contributo da parte degli spagnoli (come già successo con Alexis Sanchez nel primo anno di prestito dal Manchester United). Un ostacolo non da poco.