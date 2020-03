Coutinho all’Inter nell’affare Lautaro Martinez? Ecco il piano del Barcellona

Condividi questo articolo

Coutinho potrebbe tornare a vestire la maglia dell’Inter. Questa l’ipotesi rilanciata in Spagna – precisamente dal portale Sport -, dove si spiega la delicata situazione del Barcellona con il brasiliano attualmente in prestito al Bayern. E l’operazione Lautaro Martinez può essere un aggancio

RITORNO A CASA? – Il futuro di Philippe Coutinho è lontano dal Camp Nou. Il Barcellona ha deciso deciso di cederlo a titolo definitivo dopo il prestito al Bayern Monaco, che ha già informato i blaugrana che non eserciterà il diritto di riscatto fissato a 110 milioni di euro. Il Chelsea è interessato al centrocampista brasiliano tanto da aver già contattato sia il classe ’92 scuola Vasco da Gama sia il Barcellona per capire le possibilità di strappare il prestito per la prossima stagione. Nessuno, infatti, ha intenzione di offrire i 90 milioni necessari al Barcellona per non fare minusvalenza così da acquistarlo subito. Coutinho ha ancora molti estimatori nella Premier League inglese, ma anche in Italia, dove l’Inter ha chiesto informazioni per un prestito. Il forte interesse del Barcellona per Lautaro Martinez potrebbe aprire nuovi scenari anche per un Coutinho-bis a Milano? A Barcellona sicuramente puntano a un altro prestito annuale per il brasiliano così da abbattere ulteriormente il costo a bilancio con un’altra di ammortamento, ma con prospettive di riscatto entro l’estate 2021. E l’argentino dell’Inter resta il primo obiettivo estivo…

Fonte: Sport.es – Lluis Miguelsanz