Corvino: «Su Hjulmand tanti grandi club, io lo pagai solo 170 mila euro!»

Hjulmand è apprezzato da diversi club italiani, tra questi anche l’Inter. Pantaleo Corvino, Direttore Sportivo del Lecce, ha parlato del centrocampista giallorosso su Radio CRC

TENUTO D’OCCHIO − Il DS del Lecce, Pantaleo Corvino, si esprime su Hjulmand. Il centrocampista cercato anche dall’Inter: «Hjulmand? Lo pagai 170 mila euro. A volte non conta quanto paghi il calciatore, ma quanto percepisce. A volte anche prendendo un calciatore a parametro zero può avere un costo elevato per l’ingaggio. Poi quando prendi un giocatore a prezzo basso e con l’ingaggio basso, capisci che potresti aver fatto l’affare. Il ragazzo è attenzionato da tanti grandi club perché sta dimostrando con quello che fa il campo di meritarsi le attenzioni che sta avendo».