Corsi: «Vicario-Inter, non voglio dire nulla di più. Speriamo che…»

Il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, ha parlato a TvPlay_Calciomercato.it su Twitch di Guglielmo Vicario e dell’accostamento all’Inter delle ultime ore: le sue parole (vedi articolo).

MERITO − Il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, ha parlato così a TvPlay_Calciomercato.it su Twitch di Guglielmo Vicario (vedi articolo) e dell’accostamento all’Inter: «Se ho fatto capire che Vicario andrà all’Inter? Ho dato degli indizi ma non ho detto una squadra in particolare. Non voglio dire più di quello che già ho detto. Rischio di lavorare il nostro di lavoro e anche quello di coloro con cui stiamo parlando. Ha fatto cose straordinarie in questi due anni. E qualunque essa sia, Guglielmo merita una grande squadra. Anche la Juventus aveva la possibilità di arrivare a lui. Vediamo cosa succederà. Ad oggi ci sono più opportunità e vedremo chi la spunterà. Noi speriamo di fare meno errori possibili. Abbiamo ragazzi che per ovvi motivi non possiamo trattenere e che non sarà semplice sostituire».