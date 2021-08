Corsi (pres. Empoli): «Pinamonti miglior soluzione. Penso che si chiuda»

Mentre l’interesse principale sugli attaccanti è monopolizzato, inevitabilmente, dalla situazione Lukaku ce n’è un’altra che può concludersi: Pinamonti all’Empoli. Si è conclusa la riunione in sede all’Inter (vedi articolo) e della trattativa ne ha parlato il presidente dei toscani, Corsi.

SI CHIUDE? – Andrea Pinamonti all’Empoli è una trattativa che può andare in porto. All’uscita dalla sede dell’Inter il presidente dei toscani Fabrizio Corsi è fiducioso: «Penso che la cosa possa andare nella maniera giusta, anche in virtù del fatto che l’Empoli è la miglior soluzione per il completamento del ragazzo. Sam Lammers alternativa? È Pinamonti il ragazzo che ci interessa».

Fonte: GianlucaDiMarzio.com