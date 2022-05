Corsi: «Parisi e Asllani? Apprezzamenti, ma non dobbiamo fare cassa»

Fabrizio Corsi è stato intervistato ai microfoni di Radio Marte. Il presidente dell’Empoli ha fatto il punto su due giocatori corteggiati anche dall’Inter, ovvero Parisi e Asllani (vedi articolo)

MERCATO – Fabrizio Corsi ha parlato così di due dei suoi giocatori, ovvero Parisi e Asllani, accostati anche all’Inter: «Non siamo ancora in una trattativa, è semplicemente stato manifestato un apprezzamento. Sarà però difficile trattenerlo, ma è importante essere tutti contenti. Asllani si è meritato il posto in Serie A, ha convinto tutti e noi speriamo di poterlo tenere un altro anno. Non abbiamo l’urgenza di fare cassa, quindi ci difenderemo bene sul mercato».