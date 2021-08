Correa vuole l’Inter, che è sicura del colpo last minute: Sanchez scombina i piani – SM

Correa si vede già con la maglia dell’Inter addosso, ma l’affare difficilmente andrà in porto prima delle ultime ore di mercato. Come riportato da “Sport Mediaset”, l’attaccante argentino al momento è in cima alle preferenze nerazzurra a causa di Sanchez

INNESTO DI FANTASIA – Preoccupano le condizioni di Alexis Sanchez, che costringe l’Inter a valutare nuove alternative in attacco sul mercato. L’idea è quella di andare non più su un centravanti puro come Duvan Zapata dell’Atalanta, ma su una punta con più fantasia. Il nome è quello di Joaquin Correa, anche se la richiesta della Lazio resta alta: 37-40 milioni di euro. L’Inter è convinta che l’affare possa andare in porto nelle ultime ore di mercato, quando Claudio Lotito potrebbe essere costretto a cederlo. L’argentino vuole vestire la maglia nerazzurra. Il piano B è Marcus Thuram, che costa più o meno come Correa, ma il francese del Borussia Monchengladbach è dietro nelle gerarchie. Sullo sfondo resta Lorenzo Insigne, che è molto difficile possa rinnovare con il Napoli a questo punto. Questo quanto riportato dal Claudio Raimondi – giornalista di “Sport Mediaset” – dagli studi di Italia 1. Il doppio colpo in attacco non è preso in considerazione, a differenza di quanto riportato dai colleghi di Sky Sport (vedi articolo).