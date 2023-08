Correa, pesa la sua volontà: ancora una possibilità per l’addio all’Inter – Sky

Correa sembra ormai destinato a restare all’Inter ma una situazione potrebbe stravolgere il futuro del calciatore e del club nerazzurro. Di Marzio illustra il quadro su Sky Sport 24.

IN BILICO – Domani l’Inter torna in campo ma il calciomercato è ancora aperto, come il futuro di un nerazzurro. Si tratta di Joaquin Correa, fuori dal progetto di Simone Inzaghi e in bilico tra il rimanere a Milano e il partire per una nuova destinazione. A dire il vero nel corso di queste settimane di mercato, le offerte indirizzate all’argentino sono state scarse e con l’avvicinarsi della chiusura della finestra estiva le possibilità pendono verso la prima opzione. Ma secondo Gianluca Di Marzio, intervenuto su Sky Sport 24, per l’Inter il discorso riguardante Correa non è ancora del tutto chiuso. A poter cambiare la situazione è l’arrivo di un’eventuale nuova offerta che, però, dovrebbe rispettare il gradimento del calciatore. Al momento nessuna proposta interessa particolarmente all’attaccante e al club nerazzurro.

Fonte: Sky Sport 24 – Gianluca Di Marzio