Correa vicino al Panathinaikos, vero! Ma l’Inter detta le condizioni – CdS

Dalla Grecia rimbalza una voce di mercato che potrebbe portare Joaquin Correa a vestire la maglia del Panathinaikos. L’interesse è stato confermato anche dal Corriere dello Sport, che fa una specifica sull’Inter.

TUTTTO VERO – Il Panathinaikos, consapevole delle caratteristiche tecniche di Joaquin Correa, sembra pronto a fare sul serio. Tuttavia, per poter avanzare una proposta concreta all’Inter, gli ellenici devono prima risolvere una questione interna: la cessione dell’attaccante sloveno Andraz Sporar. La partenza di Sporar, infatti, libererebbe non solo un posto in squadra, ma anche le risorse economiche necessarie per poter affrontare l’onerosa operazione di mercato. Dal canto suo, l’Inter non sembra opporsi alla cessione di Correa, soprattutto dopo l’esclusione del giocatore dalla lista UEFA. Il club nerazzurro, però, ha posto delle condizioni precise per lasciar partire il Tucu. In particolare, l’Inter chiede che il Panathinaikos si faccia carico dell’intero ingaggio dell’attaccante, che ammonta a circa 3,5 milioni di euro

Correa via? Le tempistiche

LE CONDIZIONI – Il Panathinaikos ha ancora tempo per concludere l’affare, dato che il mercato in Grecia chiuderà l’11 settembre. Per quanto riguarda il cartellino, invece, c’è più margine, nonostante il Tucu sia a bilancio per circa 8 milioni.