Correa via, non solo il Torino in soccorso dell’Inter! Sanchez spinge – SM

Correa può lasciare l’Inter dopo due anni in cui ha mostrato poco e niente: si è parlato tanto del Torino, ma non è l’unica opzione. E Sanchez, come ribadito su Sport Mediaset, spinge per tornare.

SI CAMBIA IN AVANTI – L’ultimo colpo dell’Inter può essere nel reparto offensivo. In studio a Sport Mediaset, Claudio Raimondi dà gli incastri giusti: «Può uscire Joaquin Correa. C’è il Torino che lo chiede in prestito, con la partecipazione per coprire il salario da parte dell’Inter, c’è anche il Real Betis. Se esce Correa può tornare Alexis Sanchez: esperienza brillante quella in Ligue 1 col Marsiglia. Si è proposto con un ingaggio ridotto a due milioni e mezzo e ha aperto a questa ipotesi Giuseppe Marotta».