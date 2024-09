Correa via dall’Inter? Ha un’offerta dal Panathinaikos! Un fattore

Joaquin Correa può lasciare l’Inter. Il Tucu, quinto attaccante nella gerarchia di Simone Inzaghi, ha un’offerta dal Panathinaikos.

OFFERTA – Il futuro di Correa rimane in bilico. Il centravanti argentino, ritornato dal prestito al Marsiglia, non ha ricevuto tra giugno e agosto offerte concrete per lasciare. Ma ora tutto potrebbe cambiare. Come riferisce il giornalista argentino di Tyc Sports, German Garcia Grova, il Tucu ha ricevuto una proposta dal Panathinaikos. Il mercato in Grecia chiude il 13 settembre. Dunque c’è tempo per l’Inter di cederlo. In casa nerazzurra si lavora, anche perché il giocatore è un esubero di Inzaghi, il quale non lo ha neanche inserito nella lista per la Champions League. Per evitare di perderlo a zero la prossima estate e quindi fare minusvalenza, dal momento che il peso di Correa a bilancio è pari circa a 14 milioni di euro, il club nerazzurro vorrebbe trovare una soluzione last minute.

Correa, il tempo stringe: l’Inter prova a piazzarlo in Grecia

OCCASIONE – Per Correa l’avventura in Grecia comunque non sarebbe affatto male. In primis, potrebbe ritrovare spazio e titolarità in uno dei club, peraltro, più importanti del calcio ellenico insieme all’Olympiakos di Pireo. E sempre con la maglia verde del Panathinaikos può giocare in Europa, visto che i greci potranno disputare la Uefa Conference League. Dal canto suo l’Inter, oltre al discorso prettamente economico, vorrebbe sistemare il Tucu anche per questioni tattiche e numeriche. L’argentino è solamente il quinto attaccante nelle gerarchie di Inzaghi, che non lo ha fatto giocare nelle prime tre partite di campionato.