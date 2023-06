Correa via dall’Inter, Fenerbahçe in ‘soccorso’? La proposta – SI

Correa ha fortemente deluso in questi suoi due anni all’Inter e, dovesse andare via, in pochi lo rimpiangerebbero. Sportitalia parla di interesse del Fenerbahçe, la stessa squadra che sta trattando Dzeko.

IL TENTATIVO DOPPIO – Joaquin Correa ed Edin Dzeko ancora assieme. Non più all’Inter, dove il bosniaco formalmente non sarà più dopo il 30 giugno, bensì al Fenerbahçe. Sportitalia riporta di un doppio interesse per i due attaccanti, col secondo che come noto è molto più avanti perché il suo agente Alessandro Lucci è da questo pomeriggio a Istanbul (vedi articolo). Per Correa i turchi offrono un prestito con diritto di riscatto, opzione che non esalta particolarmente l’Inter. E lo stesso giocatore non è molto attratto dall’opzione Istanbul.