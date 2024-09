Correa verso il Panathinaikos? Le sensazioni dalla Grecia

Joaquin Correa ha trovato spazio nelle amichevoli estive dell’Inter, ma ieri ha ricevuto la brutta notizia dell’esclusione dalla lista per la Champions League. Sul mercato si sta muovendo il Panathinaikos, le ultime.

MERCATO – Joaquin Correa è l’uomo dell’estate in casa Inter per il calciomercato. Ha giocato tutte le amichevoli da titolare cercando di conquistarsi un posto nella rosa di Simone Inzaghi, ma pare non esser stato capace di convincere l’allenatore. L’ex Lazio lo ha escluso dalla lista per la prima fase della Champions League, confermando che il rapporto tra Correa e Inter è ai limiti. Dall’estero ci potrebbe essere però una buona notizia.

Correa in Grecia? La fattibilità dell’operazione

AFFARE – Il contratto di Correa è in scadenza nel 2025, il problema per la cessione rimane l’alto ingaggio. L’Inter dovrà dare al Tucu 3.5 milioni di euro in questa stagione, cifra che molti club non hanno la possibilità di raggiungere. Dalla Grecia però arriva forte l’interesse del Panathinaikos: il club vorrebbe Correa, seguito dai rivali dell’AEK Atene negli scorsi mesi. Da Sports.Fm la smentita circa l’affare è netta: il mercato in entrata dei verdi è chiuso. Dopo l’ufficialità di Azedine Ounahi un’altra operazione in entrata è difficile da chiudere per il Panathinaikos. Correa è perciò destinato a rimanere ancora dell’Inter, tant’è che continua ad allenarsi con i compagni. Ieri è tornato ad Appiano Gentile ed ha svolto la prima sessione in seguito ai giorni di riposo concessi da Inzaghi.