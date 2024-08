Correa, Veron in aiuto dell’Inter? «Abbiamo parlato, però…»

Il futuro di Joaquin Correa tiene banco in casa Inter: l’argentino è sul piede di partenza, anche se i nerazzurri non hanno ancora trovato potenziali acquirenti. In tal senso occhio all’Estudiantes, con le parole del presidente Juan Sebastian Veron a CieloSports.

DISCORSI – Juan Sebastian Veron in soccorso dell’Inter per Joaquin Correa? Il presidente dell’Estudiantes ed ex centrocampista – tra le altre – anche del club nerazzurro, conferma di aver parlato con l’attaccante argentino, con l’obiettivo di riportarlo nella squadra che lo ha lanciato. Queste le sue parole a riguardo: «Ho incontrato Joaquin e abbiamo parlato. È ancora giovane e sente di poter dare ancora qualcosa in Europa. Poi si vedrà. La verità è che adesso è una situazione complessa, molto difficile. Tuttavia nel calcio non c’è logica. In ogni caso non mi farei illusioni. Lasciamo passare un po’ di tempo e poi, quando arriverà il momento, vedremo cosa succederà. L’importante è che prima trovi la sua strada. Poi, come gli ho detto, lo aspeteremo a braccia aperte».