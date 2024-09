Correa, trattativa col Panathinaikos! La richiesta dell’Inter

Correa, come molti si augurano, può ancora lasciare l’Inter nonostante il mercato in Italia sia chiuso. Per lui c’è l’opzione di trasferirsi al Panathinaikos in Grecia: le informazioni raccolte da Raimondi a Sport Mediaset.

IN USCITA – A maggior ragione dopo il mancato inserimento nella lista UEFA martedì, per Joaquin Correa nell’Inter è chiaro come non ci sia più spazio. Dopo tre anni disastrosi, incluso il prestito nella scorsa stagione al Marsiglia dove non ha segnato neanche un gol, il Tucu è un esubero conclamato. Con un anno residuo di contratto e praticamente zero spazio in rosa. In questi giorni è emersa la voce del Panathinaikos, considerato che in Grecia il mercato è ancora aperto per qualche giorno. Claudio Raimondi, in studio durante l’edizione di oggi di Sport Mediaset, annuncia come la trattativa per Correa vada avanti.

Correa, il Panathinaikos in soccorso dell’Inter? Si tratta

POSSIBILE CESSIONE – C’è poco meno di una settimana per sfruttare il mercato greco, anche se il Panathinaikos ha già presentato ieri la lista UEFA per la Conference League. Le parole di Raimondi: «Correa è in uscita dall’Inter. Ha un contratto in scadenza il prossimo giugno, chiede sette milioni l’Inter: c’è una trattativa con il Panathinaikos, che però prima deve vendere. C’è tempo qui fino all’11 settembre, la settimana prossima, con la data di chiusura del mercato in Grecia. Staremo a vedere, anche perché l’ingaggio dell’argentino è alto a tre milioni di euro, ma il Panathinaikos è in pole position per Correa».