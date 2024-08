Correa, c’è tempo sino a ottobre! Sarà out da una lista dell’Inter – TS

Joaquin Correa potrà essere ceduto anche dopo la chiusura del calciomercato in data 30 agosto. Fino a ottobre, il Tucu resta in bilico. Intanto, l’Inter dovrebbe escluderlo da una delle due liste.

ESUBERO – Cinque giorni o forse di più. L’Inter, dopo aver completato praticamente il mercato in entrata, dovrà adesso lavorare su quello in uscita. Qui c’è un nome su tutti da dover sistemare: Joaquin Correa. L’esubero che tanto piace a Simone Inzaghi, il quale vorrebbe anche tenerselo, come dichiarato da lui stesso nel post partita di Inter-Lecce. L’argentino, rientrato a Milano dopo il prestito negativo al Marsiglia, ha fatto tutta la preparazione con la Beneamata giocando anche tutte le amichevoli, senza però mai brillare. Per tutta l’estate sono arrivati soltanto dei sondaggi dall’Arabia, da alcuni club turchi, dall’Aek Atene, da Siviglia, Lazio e River Plate. Mentre l’Inter lo ha offerto anche a Roma e Genoa. Ma niente, Correa ad oggi rimane all’Inter da quinta punta.

Correa ancora in bilico: l’Inter potrebbe comunque cederlo

CHANCE – Il Tucu sarà tagliato però dalla lista Champions League. Inzaghi dovrà fare due esclusioni per portare la lista da 25 a 23: i due indiziati sono proprio l’argentino e l’infortunato Buchanan, che dovrebbe rientrare verso fine novembre. Come scrive Tuttosport, però, l’argentino sarà regolarmente inserito nella lista campionato. Ma fino ad ad ottobre il suo futuro sarà in bilico. Infatti, se la finestra del calciomercato italiano e dei principali campionati europei si chiude il 30 agosto, in altri paesi non sarà così: in Belgio per esempio il 6 settembre, in Turchia il 13 e in Arabia addirittura il 6 ottobre. Insomma, il tempo per piazzarlo ancora c’è. L’ostacolo è anche l’ingaggio pesantuccio di Correa, pari a oltre 3.5 milioni di euro. Sul bilancio dell’Inter pesa ancora 7 milioni di euro.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini