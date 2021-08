Correa, strada facilitata per l’Inter? Lotito stavolta non può opporsi – SI

Correa resta nel mirino dell’Inter e, secondo Sportitalia, può esserci una strada prioritaria per i nerazzurri qualora volessero cambiare obiettivo. Questo dato dalle difficoltà della Lazio, che costringono il presidente Lotito a dover ottenere soldi e subito.

LO SPIRAGLIO – Per Joaquin Correa l’opzione Inter resta sempre viva. Si è detto, più volte, che dopo la vicenda Simone Inzaghi difficilmente il presidente Claudio Lotito avrebbe voluto trattare di nuovo coi nerazzurri. Invece, stando al giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari, c’è uno scenario che lo costringerebbe a dover rivedere le sue idee. È dato dal fatto che, se l’Inter dovesse presentarsi con forza per Correa, sarebbe l’unica squadra che avrebbe la preferenza del giocatore. La Lazio è costretta a incassare in tempi brevi, per problemi con l’indice di liquidità (vedi articolo), e il Tucu è uno degli asset sacrificabili. Ma, a oggi, Correa è sempre dietro Duvan Zapata nelle gerarchie dell’Inter.