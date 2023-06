Correa a caccia di una soluzione, per l’Inter momento di valutazioni – Sky

Correa ha avuto due stagioni molto negative all’Inter, più o meno con un numero di infortuni superiore a quello dei gol. Stando a Barzaghi di Sky Sport, si sta valutando se tenerlo in rosa per il 2023-2024.

IN BILICO – La posizione di Joaquin Correa non è così certa come un anno fa. Nella passata stagione Simone Inzaghi decise di puntarci, mantenendolo in rosa ma non avendo in cambio prestazioni e gol come serviva. Ora è cambiato: Matteo Barzaghi, in collegamento da Milano per Sky Sport 24, non lo mette fra gli incedibili. Si cercherà una soluzione per accontentare tutti, ma Correa potrebbe andare via già in estate.