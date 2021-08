Correa, Sarri convoca l’attaccante orbita Inter in vista di Empoli-Lazio

Correa ha ricevuto la convocazione da Sarri per Empoli-Lazio. L’attaccante argentino,nel mirino dell’Inter, sarà presente al Castellani nonostante le incessanti voci di mercato

C’È IL TUCU − Nonostante le dichiarazioni di Maurizio Sarri (vedi parole) e le incessanti voci di mercato, Joaquin Correa è stato convocato dalla Lazio in vista della gara di stasera contro l’Empoli. Il giocatore argentino è da tempo finito nel mirino dell’Inter, il quale lo avrebbe scelto come uno dei partner più adatti per Lautaro Martinez ed Edin Dzeko. Non solo i nerazzurri, in quanto sul giocatore ha messo gli occhi anche l’Everton che ha offerto al giocatore un ingaggio pesante e alla Lazio ben 35 milioni di euro (vedi articolo).

CONVOCATI LAZIO

Portieri: Adamonis, Reina, Strakosha;

Difensori: Acerbi, Hysaj, Lazzari, Luiz Felipe, Marusic, Patric, Radu;

Centrocampisti: Akpa Akpro, André Anderson, Escalante, Leiva, Luis Alberto, Milinkovic;

Attaccanti: Caicedo, CORREA, Felipe Anderson, Immobile, Moro, Muriqi, Pedro, Romero.

Fonte: ssLazio.it