Correa riflette sul futuro: Inter attende offerta, poi gran ritorno! – Sky

Correa ieri in Inter-Monza non ha giocato nemmeno un minuto. Inzaghi ha dunque lanciato un segnale ben preciso all’argentino che attualmente è sul mercato. Matteo Barzaghi, in diretta su Sky Sport, ha fatto il punto sul futuro dell’ex Lazio e sul possibile ritorno a Milano di Sanchez

INCASTRI – Joaquin Correa non è nei piani della nuova Inter di Simone Inzaghi. Il club nerazzurro attende la sua cessione per riportare a Milano Alexis Sanchez: «L’altra pista da tenere sotto controllo è quella di Correa che sta cercando di capire quale sarà il suo destino, nel senso che l’Inter qualora arrivasse la possibilità di cederlo in prestito la prenderebbe in considerazione per poi riportare a Milano Sanchez. Correa piace anche al Torino ma è una pista difficilmente percorribile», queste le ultime di Matteo Barzaghi.