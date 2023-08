Correa, richieste in arrivo all’Inter. Una possibilità di uscita

Potrebbe essere arrivato alla fine (per molti “finalmente”) il periodo di Correa all’Inter, fin qui disastroso. C’è una possibilità di riuscire a piazzare l’argentino entro venerdì 1 settembre: Rai Sport spiega come.

SE NE VA? – Joaquin Correa è arrivato due anni fa come ripiego di… Marcus Thuram, che si era infortunato quando il trasferimento appariva fatto. È stato un disastro, con più infortuni che gol e una presenza impalpabile nell’Inter. Adesso si sta provando a capire se riuscirà a essere piazzato entro la fine del mercato. Secondo Rai Sport ci sono richieste in arrivo per Correa, fra cui quella del Torino. Per il momento sono tutte in prestito, nulla a titolo definitivo. Riuscendo a contribuire all’ingaggio, si può fare in modo che Correa vada via e apra lo spazio per un altro arrivo in attacco.