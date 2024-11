Correa può partire dall’Inter a gennaio? Facciamo chiarezza

Joaquin Correa è uno dei calciatori che potrebbero dire addio all’Inter nella finestra invernale di calciomercato. Il Torino è sulle sue tracce, ma nulla è al momento stato dibattuto tra le parti.

IL PUNTO – Joaquin Correa, attaccante dell’Inter, è sul taccuino del Torino per un possibile investimento a gennaio. I granata, chiamati a sostituire il punto di riferimento del proprio fronte offensivo Duvan Zapata, sono intenzionati a puntare su un calciatore esperto che possa prendere la guida del proprio reparto avanzato. Correa, in tal senso, è uno dei nomi sondati dal club di Urbano Cairo per provare a contenere gli effetti negativi derivanti dall’assenza del colombiano fino al termine della stagione.

Correa verso l’addio? L’Inter spera in una cosa

LO SCENARIO – Se addio a gennaio sarà, allora la speranza dell’Inter è di ottenere un conguaglio economico conforme alle proprie aspettative. I nerazzurri preferirebbero evitare di perdere a parametro zero l’attaccante argentino, per cui ascolteranno qualsiasi proposta eventualmente formulata nella finestra invernale di calciomercato. Nel frattempo, l’ex Lazio spera di ottenere maggiore spazio con l’Inter nei prossimi mesi, così da mettersi in vetrina in vista del futuro. Le idee del club meneghino sono chiare, quelle dell’argentino ancora no. Che il suo trasferimento al Torino, o in un’altra squadra, si verifichi a gennaio è tutto ancora da dimostrare.