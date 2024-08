Correa proposto a due squadre dall’Inter: una lo scarta! Poi c’è l’estero

Correa è una delle situazioni che l’Inter deve necessariamente sistemare entro ventidue giorni, ossia prima della fine del mercato fissata per il 30 agosto. Pedullà indica due squadre a cui è stato offerto, per ora senza sbocchi.

USCITA NECESSARIA – Anche ieri Joaquin Correa è risultato il peggiore in campo dell’Inter. Un disastro totale nell’amichevole contro l’Al-Ittihad, dove pur avendo saltato il portiere due volte non è riuscito a segnare. Da tre anni in nerazzurro, non ha mostrato nulla e il prestito della scorsa stagione al Marsiglia si è rivelato fallimentare. Prigioniero di un ingaggio da circa tre milioni in vigore fino al prossimo 30 giugno, Correa deve essere piazzato entro il 30 agosto. Più o meno come Ionut Andrei Radu, che sta andando al Sassuolo a titolo definitivo proprio perché non aveva senso rinnovare per un altro prestito senza che rientri nei piani dell’Inter.

Dove va Correa? L’Inter prova a piazzarlo ma riceve un no

LE PROPOSTE – Il giornalista Alfredo Pedullà comunica come l’Inter stia cercando di trovare una sistemazione per Correa. Lo ha offerto alla Lazio, e sarebbe un ritorno visto che si è trasferito tre anni fa per circa 33 milioni (letteralmente buttati), ma i biancocelesti hanno detto no. Poi c’è il Genoa, alla ricerca di un attaccante visto che Mateo Retegui stamattina ha svolto le visite mediche con l’Atalanta e può partire anche Albert Gudmundsson direzione Fiorentina. Opzione, quest’ultima, già lanciata ieri notte. Non dovesse rientrare nemmeno nei piani dei rossoblù, per Correa si aprono possibilità all’estero anche se qui Pedullà non fa nomi di società. Ci sono ventidue giorni per risolvere la posizione dell’esubero più pesante, anche a livello di contratto. Perché Correa, a maggior ragione dopo l’ennesimo disastro di ieri, non può né deve più giocare con l’Inter e serve un’altra punta.