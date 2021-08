Correa prima di Thuram, contatti in corso e incontro fissato: affondo Inter

Correa è il nome che l’Inter ha scelto per rinforzare il proprio attacco. Trattare con la Lazio non è facile, ma le operazioni sono già in corso. Come riportato dal giornalista Pedullà, la scelta è precedente all’evolversi della situazione Thuram

SCELTA FATTA – L’Inter ha scelto Joaquin Correa e non si fa intimorire dalle parole di Claudio Lotito (vedi dichiarazioni). Anzi, oggi ci sono stati ulteriori contatti tra le parti, che continueranno. Confermato anche l’incontro tra l’agente dell’attaccante argentino e l’Inter, che avverrà nella giornata di domani. Un incontro programmato ieri, prima di Inter-Genoa e pertanto anche prima dell’infortunio di Marcus Thuram, che complica i piani per l’attaccante del Borussia Monchengladbach (vedi aggiornamento). A riportarlo è Alfredo Pedullà – giornalista di “Sportitalia” -, che conferma come Correa sia la prima scelta dell’Inter per l’attacco. Non è un caso che il classe ’94 argentino della Lazio sia una precisa richiesta di Simone Inzaghi, che spera nella fumata bianca tanto quanto Correa. La palla passa alla società nerazzurra…