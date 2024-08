Correa, spunta la pista messicana: l’Inter spera in un altro argentino

L’Inter continua a cercare potenziali acquirenti per Joaquin Correa, totalmente fuori da ogni piano tecnico di Simone Inzaghi. Dal Messico arriva una nuova ipotesi, che riguarda il Monterrey. Allenato da un ex difensore argentino: Martin Demichelis.

NUOVA IPOTESI – Un’opzione esotica per Joaquin Correa, che ormai in Europa sembra avere pochissimo mercato, visto anche il suo ingaggio pesante. Ci aveva provato infatti l’AEK Atene di Matías Almeyda, salvo dover poi rinunciare a causa proprio delle richieste dell’attaccante nerazzurro. L’Inter, però, non si dà per vinta e proprio nelle ultime ore è spuntata una nuova ipotesi. Che porta in Messico. Lo riporta il giornalista messicano di 365Scores México Fernando Esquivel, che sottolinea come Joaquin Correa sia stato offerto dalla dirigenza nerazzurra al Monterrey.

Inter, Correa offerto in Messico. Si spera in un altro argentino

SPERANZA – Il Monterrey non ha scartato l’idea Joaquin Correa, anche se al momento non ci sono ancora decisioni concrete sul tavolo. Si analizzano infatti altre opzioni – un’altra porta anche a Lucas Ocampos – specialmente perché la guida tecnica è cambiata soltanto da pochi giorni. Ed è anche la leva su cui spera l’Inter per la riuscita dell’operazione. Il nuovo tecnico del club messicano è infatti Martin Demichelis, ex difensore argentino e connazionale proprio del Tucu. E si spera proprio che la sua conoscenza del giocatore possa portarlo ad accettare di averlo nella sua rosa.