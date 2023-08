Correa, ultima panchina nefasta. Umore nero, Marsiglia? – CdS

Joaquin Correa è in procinto di lasciare l’Inter. Il Marsiglia ha intensificato i contatti improvvisamente con i nerazzurri, l’addio è molto vicino.

ADDIO – Joaquin Correa ha cambiato posizione dopo la panchina contro il Monza. Simone Inzaghi gli ha mandato un segnale facendo giocare Henrikh Mkhitaryan da seconda punta, el tucu l’ha colto e sta per lasciare prontamente. Il Marsiglia si è fatto sentire incessantemente per chiudere l’operazione, i nerazzurri accettano anche la formula del prestito. Correa non era fino ad una settimana fa convinto di andare via dall’Italia, ma la prospettiva di un anno di panchina come alla prima giornata di campionato lo ha portato a cambiare idea. Le squadre a lui interessate ci sono: Betis Siviglia, Bournemouth, Cagliari, Lille, Lipsia e il Marsiglia in vantaggio su tutte.

fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno