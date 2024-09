Correa-Panathinaikos si può concretizzare? Un fattore incide – TS

Joaquin Correa è stato seguito da numerosi club in estate, ma mai nulla si è concretizzato. Ora c’è il Panathinaikos, un fattore incide sull’operazione secondo Tuttosport.

RUOLO – Simone Inzaghi ha inserito Joaquin Correa nella lista per la Serie A, ma non in quella per la Champions League. L’allenatore è felice di avere una quinta punta a disposizione, che in caso di infortuni altrui può ricoprire il ruolo. Inzaghi conosce Correa da tanto tempo e ha giudicato le sue partite estive in maniera estremamente positiva. Con Genoa, Lecce e Atalanta il calciatore è rimasto però in panchina senza mai entrare in campo. L’argentino è e rimarrà l’ultima scelta in attacco, ma pesante per la dirigenza. Ha un ingaggio netto di 3.5 milioni, due mensilità sono andate da giugno e pesa a bilancio ora intorno ai 7 milioni di euro.

CESSIONE – River Plate, Lazio, Siviglia, Genoa, Roma e AEK Atene hanno fatto passi per Correa senza però fare offerte concrete. Adesso è il Panathinaikos a volere il Tucu, il tecnico Diego Alonso lo ha chiesto esplicitamente al club greco. La cessione per l'Inter si farà però solamente se il Panathinaikos riesce prima a vendere il centravanti sloveno Andraz Sporar. Per non fare minusvalenza i nerazzurri dovrebbe dar via Correa almeno a 7 milioni di euro, ma potrebbero accettare anche qualcosa in meno. I greci hanno anche un'alternativa fino all'11 settembre, giorno della chiusura del mercato: Chuba Akpom dell'Ajax.

fonte: Tuttosport – Federico Masini