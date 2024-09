Correa, ore decisive per l’addio? Il Panathinaikos fa sul serio e ci crede!

Il Panathinaikos continua i dialoghi cercando di acquistare Joaquin Correa dall’Inter e in Grecia i colleghi giornalisti di inpao.gr ci credono.

PRIMA UNA CESSIONE – Il Panathinaikos è in trattativa con l’Inter per l’acquisto di Joaquin Correa. La trattativa, considerata cruciale per il club greco, potrebbe giungere a una conclusione positiva nelle prossime ore, considerato che il mercato in Grecia è ancora aperto e chiude l’11 settembre. Correa è l’obiettivo principale e per rafforzare l’attacco della squadra allenata da Diego Alonso. L’ottimismo del Panathinaikos si è intensificato nella serata di martedì, soprattutto alla luce della possibile cessione dell’attaccante sloveno Andraa Sporar, mossa ritenuta fondamentale per liberare le risorse necessarie a finanziare l’arrivo di Correa.

Correa vicino alla cessione, ma l’Inter che ne pensa?

PER INZAGHI – L’Inter, dal canto suo, si trova di fronte a una decisione non semplice. Sebbene Correa fin qui non ha mai lasciato il segno né in nerazzurro né nelle sue esperienze in prestito (ultima su tutti, deludente, al Marsiglia), Simone Inzaghi quasi alla fine del calciomercato estivo in Serie A ha espresso il suo desiderio di mantenere cinque punte a disposizione in attacco. Ma evidentemente, l’esclusione di Correa dalla lista Champions League – insieme a quella del giovane Tomas Palacios -, ha alimentato le speculazioni su una sua possibile partenza.