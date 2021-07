Correa opzione perché Lautaro Martinez non è più incedibile per l’Inter – Sky

Correa è uno dei nomi che l’Inter potrebbe prendere in considerazione in caso di addio anticipato di Lautaro Martinez. Secondo “Sky Sport” non è da escludere l’avvicendamento tra i due attaccanti argentini a Milano

TANDEM ARGENTINO – Il rinnovo di Lautaro Martinez non procede bene. C’è stata una mezza chiacchierata con l’Arsenal, ma non è detto che le due parti ne riparleranno ancora. L’operazione non è comunque legata a quella per trasferire Hector Bellerin (vedi aggiornamento). L’unica certezza è che Lautaro Martinez non è più incedibile nei piani dell’Inter. Dopo il rientro dalla vacanze post-Copa America 2021, o rinnova il contratto attualmente in scadenza nel 2023 oppure va via. Non sembrano esserci alternative, secondo quanto appreso dalla redazione di Sky Sport. In caso di addio, Joaquin Correa potrebbe essere un nome buono per sostituire il connazionale perché è in uscita dalla Lazio, che ha chiesto 45 milioni di euro al Paris Saint-Germain. Il profilo di Correa sicuramente farebbe felice Simone Inzaghi, che lo ha fatto crescere a Roma e con cui lavorerebbe volentieri nuovamente anche a Milano. Per completezza di informazione, resta comunque difficile credere a una trattativa con la Lazio per Correa. Così come oggi è difficile trovare un serio acquirente per Lautaro Martinez…