Correa obiettivo Inter? Sì del giocatore soprattutto per un motivo – Sky

Come riportato da “Sky Sport”, Joaquin Correa è un obiettivo dell’Inter nel caso di una cessione – al momento soltanto ipotetica – di Lautaro Martinez (vedi articolo). Il giocatore sarebbe felice di vestire il nerazzurro, anche e soprattutto perché ritroverebbe Simone Inzaghi.

DESTINAZIONE GRADITA – Joaquin Correa sarebbe il primo nome per l’Inter nel caso di una partenza di Lautaro Martinez in questa sessione di mercato. Secondo il giornalista Valentino Della Casa di “Sky Sport”, il suo nome sarebbe stato fatto proprio da Simone Inzaghi, che ha avuto modo di allenarlo alla Lazio. E proprio il tecnico sarebbe il motivo principale per il quale il Tucu sarebbe ben felice di accettare il nerazzurro. Sempre che l’Inter, come detto, decida di farsi avanti sul serio.