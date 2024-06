Correa negli obblighi del mercato Inter, con problemi: numeri orribili!

Correa, e molti diranno purtroppo, è di rientro all’Inter dopo l’imbarazzante prestito al Marsiglia. Sarà necessario trovargli una nuova sistemazione, ma ci sono problemi grossi all’orizzonte. Il tutto con l’obbligo di doverlo piazzare.

LA NOTIZIA – Joaquin Correa dal prossimo 1 luglio tornerà a tutti gli effetti in rosa all’Inter. Il Marsiglia non andrà a esercitare il diritto di riscatto, dopo che l’obbligo è sfumato con la mancata qualificazione dell’OM alla prossima Champions League. E questo è un problema, visto che si tratta di un giocatore senza più futuro in nerazzurro. Motivo per cui, nella giornata di ieri, l’agente George Gardi si è presentato in sede per valutare – fra le altre cose – il futuro di Correa. L’obiettivo è trovare una sistemazione, ma ci sono dei problemi grossi per sistemare la vicenda. Perché, va ricordato, da quando è arrivato ha sempre avuto dei numeri in discesa, per non dire in picchiata. Che nell’ultimo anno sono diventati terrificanti.

Correa acquisto disastroso per l’Inter: pure come cessione?

COME VENDERLO? – Il contratto del Tucu scade il 30 giugno 2025. Si entra quindi nell’ultimo anno di contratto, cosa che porta a non poter dare una valutazione alta. Di certo non i 32,6 milioni spesi (buttati) nell’agosto 2021 per prenderlo dalla Lazio. Al 30 giugno 2023 il valore di Correa a bilancio era 16,9 milioni, al prossimo 30 giugno con la chiusura del nuovo esercizio scenderà di sicuro. Ma è complicato trovare un acquirente di un certo livello. In due anni all’Inter ha segnato appena dieci gol in settantasette presenze, pochissimi per un attaccante. Ma al Marsiglia Correa ha fatto ancora peggio: zero totale alla voce reti segnate in diciannove partite. Numeri imbarazzanti, che difficilmente potranno alimentare grandi interessi. E l’Inter deve trovare una soluzione subito per Correa, per non ritrovarselo ospite sgradito in rosa.